Fenerbahçe Galatasaray deplasman biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB GS deplasman bilet fiyatları!

22 Aralık 2023 15:04 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 15:05

Fenerbahçe Galatasaray deplasman biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bu hafta sonu oynanacak derbide Galatasaray taraftarları da tribünde yerlerini alacak. Deplasman tribününe bilet arayan taraftarlar FB GS deplasman biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar merak ediyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY DEPLASMAN BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray deplasman biletleri 23 Aralık Cumartesi günü satışa çıkacak. Misafir tribününe bilet almak isteyen Galatasaray taraftarları 23 Aralık Cumartesi günü bilet alabilirler.

FENERBAHÇE GALATASARAY MİSAFİR TRİBÜNÜ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe - Galatasaray misafir tribünü bilet fiyatı 1.430,00 TL’dir.

KAÇ TARAFTAR ALINACAK?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

MAÇIN BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL