Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Fenerbahçe gözünü Ada'ya çevirdi! Kulüp tarihinin en pahalısı olabilir

Fenerbahçe gözünü Ada'ya çevirdi! Kulüp tarihinin en pahalısı olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe gözünü Ada&#039;ya çevirdi! Kulüp tarihinin en pahalısı olabilir

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de bir taraftan yönetim belirsizliğini korurken, diğer yandan yeni sezon kadro planlaması yapılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa ile ilgilendiği iddia edildi. Oyuncu için istenen bonservis bedeli ise ortaya çıktı.

Yeni sezon kadro planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Brentford'da forma giyen Yoane Wissa ile ilgilendiği iddia edildi. 

YÖNETİMİN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezon görevde olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ama Fenerbahçe'de gelecek sezonun futboldaki kadro planlaması yapılmaya başlandı.

Fenerbahçe gözünü Ada'ya çevirdi! Kulüp tarihinin en pahalısı olabilir - 1. Resim

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Fransa'da yayın yapan African Foot United internet sitesi, Brentford forması giyen Yoane Wissa için bu yaz döneminde birçok takımın teklif yapacağını yazdı. Haberde, bu kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in, Demokratik Kongo'lu golcüyü yakından takip ettiği ve teklif yapabileceği kaydedildi. Ayrıca, Wissa'nın bonservis bedelinin 25 milyon Euro olduğu vurgulandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'in 33. hafta ve Türkiye Kupası programı belli oldu! - Sporİşte maç takvimiSivasspor'dan yayıncı kuruluşa maç saati isyanı! "Fatih Karagümrük ve TFF kabul etti ama..." - Spor"Rakibimiz ve TFF kabul etti ama...""O tarihte TFF Başkanı olmayacak" Mehmet Büyükekşi'nin istifa tarihini verdi! Direkt işaret etti - SporBüyükekşi'nin istifa tarihini verdi!Mesut Özil gazı aldı bir kere! Son haliyle ağızları bırakan Özil Plevne Marşı'yla kas yapıyor - SporSon haliyle ağızları bir kez daha açık bıraktıFenerbahçe ligden çekilecek mi? Tarihi Genel Kurul öncesi Ali Koç'tan flaş hamle! Ankara'ya gidiyor - SporTarihi Genel Kurul öncesi Ali Koç'tan flaş hamle!Lewis Hamilton'ın koltuğuna kim oturacak sonunda açıkladı! Max Verstappen... - Sporİlk kez açıkladıEljif Elmas'ın Arda Güler sözleri duyanları şoke etti! Daha önce yere göğe sığdıramamıştı - SporArda Güler sözleri duyanları şoke etti!Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Ramazan hassasiyeti: "Her zaman her şartta orucumu tutarım" - SporEljif Elmas'ın Ramazan hassasiyetiFenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Erden Timur'a yaylım ateşi: "Hayatın yalan" Öyle bir iddia ortaya attı ki... - SporÖyle bir iddia ortaya attı ki...Dünya yıldızı futbolcudan intihar itirafı: "Sadece ölümü araştırdım" Kan donduran sözler - Spor"Sadece ölümü araştırdım"
Sonraki Haber Yükleniyor...