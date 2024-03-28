Fenerbahçe gözünü Ada'ya çevirdi! Kulüp tarihinin en pahalısı olabilir

Fenerbahçe'de bir taraftan yönetim belirsizliğini korurken, diğer yandan yeni sezon kadro planlaması yapılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa ile ilgilendiği iddia edildi. Oyuncu için istenen bonservis bedeli ise ortaya çıktı.

Yeni sezon kadro planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Brentford'da forma giyen Yoane Wissa ile ilgilendiği iddia edildi.

YÖNETİMİN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezon görevde olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ama Fenerbahçe'de gelecek sezonun futboldaki kadro planlaması yapılmaya başlandı.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Fransa'da yayın yapan African Foot United internet sitesi, Brentford forması giyen Yoane Wissa için bu yaz döneminde birçok takımın teklif yapacağını yazdı. Haberde, bu kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in, Demokratik Kongo'lu golcüyü yakından takip ettiği ve teklif yapabileceği kaydedildi. Ayrıca, Wissa'nın bonservis bedelinin 25 milyon Euro olduğu vurgulandı.