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Haberler > Spor > Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı kızışıyor! Şampiyonluk oranları açıklandı, işte favori

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı kızışıyor! Şampiyonluk oranları açıklandı, işte favori

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı kızışıyor! Şampiyonluk oranları açıklandı, işte favori
Galatasaray, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk savaşı tüm hızıyla devam ederken, yeni şampiyonluk oranları açıklandı. Yeni oranlarda fark giderek açıldı. İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı sürüyor. Hem saha dışında hem de saha içinde rekabetlerini sürdüren iki takım arasındaki puan farkı sadece 2. 

MAKAS GİDEREK AÇILIYOR

29 hafta maçlarında Galatasaray Rizespor, Fenerbahçe ise Pendikspor karşısında hata yapmadı, 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçların tamamlanmasının ardından, şampiyonluk oranları güncellendi.

Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden lider Galatasaray, şampiyonluğun favorisi. 78 puanla zirvede yer alan Aslan'ın şampiyonluk oranı 1.61'den 1.54'e geriledi. 

Fenerbahçe ise Pendikspor'u 4-1 yenerek, 76 puanla zirve takibini sürdürürken, sarı-lacivertlilerin oranı ise 1.86'dan 1.95'e yükseldi. Ligdeki diğer takımlara ise şampiyonluk bahsi açılmadı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı kızışıyor! Şampiyonluk oranları açıklandı işte favori - 1. Resim

Ligin 30. haftasında lider Galatasaray, 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olurken yakın takipçisi Fenerbahçe ise aynı gün saat 20.30'da Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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