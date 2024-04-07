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Haberler > Spor > Fenerbahçe maçı boykot etti! Uluslararası yayıncılar paralarını talep etti

Fenerbahçe maçı boykot etti! Uluslararası yayıncılar paralarını talep etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe maçı boykot etti! Uluslararası yayıncılar paralarını talep etti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçını boykot etmesi dünya basının gündemine düştü. Fransız basını, maçın yayın haklarını alan kuruluşların parasını geri istediğini iddia etti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı dünya basınında yer aldı.

Fenerbahçe'nin maçı boykot ederek U-19 takımı ile sahaya çıkacak olmasını Fransız kaynaklı Actu Food sayfası haberlerine taşıdı. 

YAYINCI KURULUŞLAR PARASINI TALEP ETTİ

Actu Food, Fenerbahçe U19 takımının 4-1 kazandığı karşılaşma sonrası Urfa'ya gitmesine vurgu yaptı.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından yayın haklarını satın alan uluslararası kuruluşların paralarını geri talep ettiği iddia edildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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