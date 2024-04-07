Fenerbahçe maçı boykot etti! Uluslararası yayıncılar paralarını talep etti

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Nisan 2024 21:43 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 23:26 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçını boykot etmesi dünya basının gündemine düştü. Fransız basını, maçın yayın haklarını alan kuruluşların parasını geri istediğini iddia etti.