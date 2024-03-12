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Haberler > Spor > Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a güzel haber! Yıldız oyuncu antrenmanlara başladı

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a güzel haber! Yıldız oyuncu antrenmanlara başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor&#039;a güzel haber! Yıldız oyuncu antrenmanlara başladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, antrenmanlara başladı

Trendyol Süper Lig'de 30.hafta karşılaşmasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibinde sakat oyuncuların durumu belirsizliğini koruyordu. 

UĞURCAN ÇAKIR DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır antrenmanlara çıkmaya başladı.

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a güzel haber! Yıldız oyuncu takımla çalışmalara başladı - 1. Resim

HAZIRLIKLAR YARIN SÜRECEK

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünü izinli geçiren futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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