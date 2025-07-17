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Fenerbahçe orta sahaya takviye için atağa kalktı! Mourinho ısrar etti, genç yıldız listede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe orta sahaya takviye için atağa kalktı! Mourinho ısrar etti, genç yıldız listede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda orta sahaya iki takviye planlayan Fenerbahçe, Mourinho'nun raporu doğrultusunda Yves Bissouma ve Mario Stroeykens için harekete geçti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya yapılacak takviyeler için düğmeye bastı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, iki ayrı bölgeye takviye yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe orta sahaya takviye için atağa kalktı! Mourinho ısrar etti, genç yıldız listede - 1. Resim

Defansif orta saha için listenin ilk sırasında yer alan isim ise Tottenham forması giyen Yves Bissouma. Henüz resmi adım atılmasa da Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Malili oyuncu için girişimlerde bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe orta sahaya takviye için atağa kalktı! Mourinho ısrar etti, genç yıldız listede - 2. Resim

Öte yandan ofansif orta saha arayışlarında Anderlecht'in 20 yaşındaki yıldızı Mario Stroeykens öne çıkıyor. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler genç oyuncuyu kadrosuna katmak için planlama yapıyor.

Fenerbahçe orta sahaya takviye için atağa kalktı! Mourinho ısrar etti, genç yıldız listede - 3. Resim

Geçtiğimiz sezon Belçika ekibiyle 39 maça çıkan Stroeykens, 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan genç yeteneğin, Anderlecht ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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