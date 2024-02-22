Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi gerçekleşiyor! Szymanski'nin yeni adresini açıkladılar

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski için İtalyan takımları sıraya girdi. Polonyalı yıldızın performansını yakından takip eden kulüpler kesenin ağzını açtı.

Son yıllarda yaptığı rekor satışlarla Avrupa takımlarını durak noktası olan Fenerbahçe, yeni bir satışa hazırlanıyor.

Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bedelle transfer edilen Sebastian Szymanski için İtalyan devi Milan'ın devrede olduğu iddia edildi.

İtalyan basınına göre, Sebastian Szymanski'nin piyasa değerinin 20 milyon Euro olduğu ve Fenerbahçe'nin bu rakamın üzerinde bir bonservis talep edeceği kaydedildi.

Szymanski transferinin 21 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe tarihine geçecek.

REKOR VEDAT MURİQİ VE ELVİR BALJİC'TE

Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları sıralamasında 21 milyon Euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic yer alıyor.

Muriqi'yi 2020'de 21 milyon euro bonservis ile Lazio'ya, Baljic'i de 1999'da yine 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e satan Sarı-lacivertliler, Szymanski için rekor bir satış yapması bekleniyor.

Bu sezon toplam 39 maçta görev alan Szymanski 12 gol, 14 asistlik katkı verdi.