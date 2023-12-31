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    Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçına ne zaman çıkacak? Masada 2 seçenek var

    Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve çeşitli nedenlerle ertelenen Süper Kupa maçının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç takvimindeki sıkışıklık TFF'yi zora soktu.

    Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçına ne zaman çıkacak? Masada 2 seçenek var
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan anlaşmazlıklar sonrası ileri bir tarihe ertelenmişti.

    İki takımın da bu maçı hangi tarihte oynayacağı sporseverleri fazlasıyla meraklandırdı.

    Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçına ne zaman çıkacak? Masada 2 seçenek var

    SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

    Türkiye Kupası, Süper Lig ve Avrupa kupaları olmak üzere 3 kulvarda yarışan iki kulübün maçı oynanması için musait bir tarih aranıyor.

    Sıkışık maç takviminden dolayı TFF'nin bu maçı Türkiye'de nisan ayı içerisinde oynatmak istediği iddia ediliyor.

    Bir diğer seçeneğe göre ise yeni sezonun başlamasında 1 hafta kala maçın oynanabileceği konuşuluyor.

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    Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı, Atatürk tişörtleri ve pankartına izin verilmediği iddiasıyla oynanmamıştı. Kulüpler, karara tepki göstererek İstanbul'a dönme kararı almıştı. Tarihi geceden hemen sonrasında sosyal medyada yayılan görüntüler tartışma konusu oldu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçına ne zaman çıkacak? Masada 2 seçenek var
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