Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçına ne zaman çıkacak? Masada 2 seçenek var

31 Aralık 2023 10:51 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 10:56

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan anlaşmazlıklar sonrası ileri bir tarihe ertelenmişti.

İki takımın da bu maçı hangi tarihte oynayacağı sporseverleri fazlasıyla meraklandırdı.

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Kupası, Süper Lig ve Avrupa kupaları olmak üzere 3 kulvarda yarışan iki kulübün maçı oynanması için musait bir tarih aranıyor.

Sıkışık maç takviminden dolayı TFF'nin bu maçı Türkiye'de nisan ayı içerisinde oynatmak istediği iddia ediliyor.

Bir diğer seçeneğe göre ise yeni sezonun başlamasında 1 hafta kala maçın oynanabileceği konuşuluyor.