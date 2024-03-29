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Haberler > Spor > Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik! Ali Koç yerinden kalktı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik! Ali Koç yerinden kalktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu&#039;nda gerginlik! Ali Koç yerinden kalktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Fenerbahçe üyesi Kaya Enişte'nin konuşması sırasında gergin anlar yaşandı. Ali Koç, Enişte'nin sözleri sonrası yerinden kalkarak Enişte'nin yanına gitti.

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. 2 Nisan'da "Ligden çekilme" ihtimalinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul öncesi Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu üyeleri bir araya geldi.

ENİŞTE'YE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Kaya Enişte kürsüde yaptığı konuşmanın bir bölümünde, "Sayın başkanım Ali Koç, ligden çekilme kararını verdiği zaman..." ifadelerini kullandı. Bu sözleri üzerine Enişte'ye tepki gösterilirken Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Öyle bir karar yok." diyerek araya girdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik! Ali Koç yerinden kalktı - 1. Resim

ALİ KOÇ YERİNDEN KALKTI

Yaşanan gelişme üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmayı dinlediği yerinden kalkarak kürsüye gitti. Kaya Enişte ile bir konuşma gerçekleştiren Koç ardından yerine geri dönüp konuşmayı dinlemeye devam etti. Enişte Koç'un yanına gelmesi sonrası konuşmasının devamında, "Öyle bir kararı ben de Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi düşündüm. Teklif bile edilemez diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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