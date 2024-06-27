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Fenerbahçe'de 2 yıldız daha kampa katıldı! Mourinho yönetiminde çalışmalar sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de 2 yıldız daha kampa katıldı! Mourinho yönetiminde çalışmalar sürüyor
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Alexander Djiku, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de kampa katıldı. 2 oyuncuda kampa katılmadan önce sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Bugün sağlık kontrollerinden geçen Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de kampa katıldı.

Fenerbahçe'de 2 yıldız daha kampa katıldı! Mourinho yönetiminde çalışmalar sürüyor - 1. Resim

FENERBAHÇE'DE GÜNÜN ANTRENMANI

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapan oyuncular; antrenmanı dayanıklılık koşuları ile noktaladı. Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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