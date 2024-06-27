Fenerbahçe'de 2 yıldız daha kampa katıldı! Mourinho yönetiminde çalışmalar sürüyor

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de kampa katıldı. 2 oyuncuda kampa katılmadan önce sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Bugün sağlık kontrollerinden geçen Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de kampa katıldı.

FENERBAHÇE'DE GÜNÜN ANTRENMANI

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapan oyuncular; antrenmanı dayanıklılık koşuları ile noktaladı. Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.