SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic gelişmesi: Süpriz transfer için tüm bilgileri aldı
Sarı-lacivertlilerde sezon başında Girona'ya, devre arası transfer döneminde ise Dinamo Zagreb'e kiralık gönderilen Hırvat kaleci Dominik Livakovic konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Özetle
Kaydet
Spor 1 gün önce
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya, devre arasında ise Dinamo Zagreb'e kiralık giden Dominik Livakovic, Serie A ekibi Torino'nun radarına girdi.
- Livakovic, sezon başı Girona'ya kiralandı ancak hiç süre alamadı. Oyuncu, ara transfer döneminde sözleşmesini feshetti ve Dinamo Zagreb'e kiralandı.
- İtalyan basınına göre; Serie A ekibi Torino, 31 yaşındaki kaleciyle yakından ilgileniyor.
- Livakovic'in, milli takım kampında Torino'da oynayan Vlasic'ten kulüple ilgili bilgi aldığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin sezon başında La Liga temsilcisi Girona'ya kiralık gönderdiği Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiç süre almadı. Hırvat file bekçisi, ara transfer döneminde ise Girona'yla olan sözleşmesini feshetti ve eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralandı.
TORINO'YU VLASIC'E SORDU
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekibi Torino, 31 yaşındaki kaleciyle yakından ilgileniyor. Deneyimli kalecinin, milli takım kampında Torino forması giyen takım arkadaşı Vlasic'ten kulüple ilgili bilgi aldığı aktarıldı.
TEKLİF BEKLENİYOR
Torino'nun, Livakovic için 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe'nin kapısını nasıl bir teklifle çalacağına dair bilgi verilmedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR