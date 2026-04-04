Sarı-lacivertlilerde sezon başında Girona'ya, devre arası transfer döneminde ise Dinamo Zagreb'e kiralık gönderilen Hırvat kaleci Dominik Livakovic konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında La Liga temsilcisi Girona'ya kiralık gönderdiği Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiç süre almadı. Hırvat file bekçisi, ara transfer döneminde ise Girona'yla olan sözleşmesini feshetti ve eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralandı.

TORINO'YU VLASIC'E SORDU

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekibi Torino, 31 yaşındaki kaleciyle yakından ilgileniyor. Deneyimli kalecinin, milli takım kampında Torino forması giyen takım arkadaşı Vlasic'ten kulüple ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

TEKLİF BEKLENİYOR

Torino'nun, Livakovic için 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe'nin kapısını nasıl bir teklifle çalacağına dair bilgi verilmedi.

