Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Mehmet Kaya, 11 bin kitaptan oluşan devasa koleksiyonuyla evini kütüphaneye dönüştürdü. 10 binden fazla kitap okuyan Kaya, "Kitap okumadığın gün karanlıktasın" diyerek gençleri teknoloji yerine kitap kokusuna davet ediyor.

Bazı evler sadece taş ve tuğladan değil, yaşanmışlıklardan ve cümlelerden inşa edilir. 77 yaşındaki Mehmet Kaya'nın evi tam da böyle bir yer. Kaya'nın kitaplarla tanışması henüz küçük yaşlarda başladı. O yıllarda eline geçen her kitabı okumaya çalışan Kaya, zamanla bu alışkanlığını vazgeçilmez bir yaşam biçimine dönüştürdü. Aradan geçen yıllar boyunca kitap biriktirmeye devam eden Kaya, 18 yıl önce yerleştiği evinde koleksiyonunu büyüterek her odayı kitaplarla doldurdu. Bugün evine girenleri raflar dolusu kitap karşılıyor. Günlük yaşamında kitap okumayı merkezine aldığını dile getiren Kaya, boş kaldığı her anı kitap okuyarak değerlendirdiğini söyledi.

Evinde adım atacak yer yok, kitap çok: Kitap aşkı çocuklukta başladı, 11 bin kitaba ulaştı

"AZİM VE TUTKUNUN YAŞI YOK"

Sadece okumakla yetinmeyen Kaya'nın bir diğer tutkusu ise şiir. Yıllar içinde şiire olan ilgisini geliştiren Kaya, hem şiir okumaya hem de yazmaya başladı. Duygularını kaleme dökerek ifade etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kaya, bu ilgisinin zamanla şiir kitapları yazmasına vesile olduğunu söyledi. Evindeki kitapları büyük bir özenle koruyan Kaya, oluşturduğu bu kütüphanenin sadece kendisi için değil, aynı zamanda gelecek nesiller için de önemli olduğunu düşünüyor. İlerlemiş yaşına rağmen okuma ve yazma azminden hiçbir şey kaybetmeyen Mehmet Kaya, kitaplarla iç içe yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Onun hikâyesi, okuma alışkanlığının bir insanın hayatını nasıl şekillendirebileceğini gözler önüne sererken, azim ve tutkunun yaşı olmadığını da bir kez daha ortaya koyuyor.

"OKUMAYA DEVAM EDİYORUM"

Okumaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen Kaya, "Okumaya hasret bir babanın çocuğuyum, babam beni okutmaya çalıştı. Okurken daha güzel sözler öğrenmeye başladım ne kadar güzel söz öğrendiysem daha güzelin peşinde koştum. Kendimi daha güzel adam yapmak için şiir yazmam gerektiğine inandım. Şiirler yazdım dergiler çıkarttım kitap okumak benim yalnızlığımı giderdi. Benim insanlık tarafımı inşa etti. Daha çok okuyunca kitap okumanın mutlak surette insanın insan olması gerektiğine inandım. Bu inancımın peşinden gittim. Ülkeme dair, insana dair, aşka dair, evine ekmek götüremeyen babalara dair şiirler yazdım. 77 yaşındayım okumaya devam ediyorum'' dedi.

"11 BİN KİTABIM VAR"

Evinde 11 bine yakın kitap olduğunu ve radyoya olan ilgisinin geçmişte izler bıraktığını vurgulayan Mehmet Kaya, "Benim evimin her tarafı kütüphane. 11 bine yakın kitabım var. 10 binini okumuşumdur. Okuduğum her kitaptan kendime bir şeyler aldım. Onlardan nimet devşirdim bir güzellik aldım o güzelliğin devam etmesi için de tekrardan kitap okumaya başlıyorum. Kitaplarla mutlu oluyorum. Kitabı her elime aldığımda gönlüme bir bahar gelmiş oluyor. Radyo bana geçmişimi hatırlatıyor annemi babama hatırlatıyor radyodan şiirler dinliyorum kasetlerden şiirler dinliyorum. En az bin 500'e yakın kasetim var. Her odamda bir radyo vardır. Yazı yazarken, kitap okurken şiirler dinliyorum'' ifadelerini kullandı.

"KİTAP OKUMADIĞIN GÜN KARANLIKTASIN"

Karanlıkta kalmak istemeyen gençler için kitap okumanın değerli olduğunu söyleyen Kaya, ‘'Gençlere yegane tavsiyem durmadan kitap okusunlar. Teknoloji gelişti ama mutlaka kitap okusunlar, kitapların sayfasını çevirsinler kitapların kokusunu alsınlar. Gençler evlenirken düğün davetiyesi yerine kitaplar gönderin, davetiye masraflarına kitap alın kitap gönderin. onlar da sizin sayenizde kitap okusunlar bu yeni bir alışkanlık olsun. Kitap okumadığın gün karanlıktasın. Karanlıkta kalmak istemiyorsan kitap oku'' şeklinde konuştu.

