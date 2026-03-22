Fenerbahçe'de hep aynı sakatlık
Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan F.Bahçe’de sadece 9 oyuncu bu furyadan kaçabildi.
Sarı lacivertlilerde yaşanan 14 sakatlık sonrası teknik heyetin antrenman programlarının yetersizliği nedeniyle eleştirildiği ve savunma hattında yaşanan eksikliklerin Tedesco'yu zor durumda bıraktığı belirtiliyor.
- 14 isim sakatlık yaşadı.
- Adale ve kasık sakatlıklarının fazlalığı, izinlere ve yüksek tempolu idmanların yapılamamasına bağlandı.
- Mevcut antrenman programlarının yeterliliği tartışma konusu oldu.
- Savunmada eksiklikler Tedesco'yu zora soktu.
- Skriniar ve Talisca'nın yokluğu en çok hissedilen isimler oldu.
- Sakatlık yaşamayan 9 isimden sadece Kerem ilk on birin gediklisiydi.
Sarı lacivertlilerde tam 14 isim sakatlık yaşarken, teknik heyet hedef tahtasına konuldu. Adale ve kasık sakatlıklarının fazlalığı, yoğun maç trafiğinden çok, takıma verilen izinlere, yüksek tempolu idmanların yapılamamasına bağlanırken, mevcut antrenman programlarının yeterliliği tartışma konusu oldu.
SAVUNMA ÖNDE
Özellikle savunmada eksikleri Tedesco’yu zora sokarken, Skriniar ve Talisca yokluğu en çok hissedilen isimler olarak ön plana çıktı. Sarı lacivertlilerde sakatlık yaşamayan 9 isimden 4’ü devre arası transfer edilen Guendouzi, Kante, Cherif, Musaba, Mert ile rotasyonda kullanılan Fred, Oğuz, ve Tarık. İlk on birin gediklilerinden sadece Kerem sakatlıktan kaçabildi.
