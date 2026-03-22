Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan F.Bahçe’de sadece 9 oyuncu bu furyadan kaçabildi.

Sarı lacivertlilerde tam 14 isim sakatlık yaşarken, teknik heyet hedef tahtasına konuldu. Adale ve kasık sakatlıklarının fazlalığı, yoğun maç trafiğinden çok, takıma verilen izinlere, yüksek tempolu idmanların yapılamamasına bağlanırken, mevcut antrenman programlarının yeterliliği tartışma konusu oldu.

SAVUNMA ÖNDE

Özellikle savunmada eksikleri Tedesco’yu zora sokarken, Skriniar ve Talisca yokluğu en çok hissedilen isimler olarak ön plana çıktı. Sarı lacivertlilerde sakatlık yaşamayan 9 isimden 4’ü devre arası transfer edilen Guendouzi, Kante, Cherif, Musaba, Mert ile rotasyonda kullanılan Fred, Oğuz, ve Tarık. İlk on birin gediklilerinden sadece Kerem sakatlıktan kaçabildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası