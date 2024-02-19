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    Fenerbahçe'de hesap ödendi! Alanya maçındaki eleştiri yağmuru Rize'de alkışa döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;de hesap ödendi! Alanya maçındaki eleştiri yağmuru Rize&#039;de alkışa döndü
    Fenerbahçe, İsmail Kartal, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Alanya’yla hedef tahtasına konan İsmail Kartal, Rize maçında hesabı ödedi. Rize’de maçı çevirip şampiyonluk yarışına yeniden tutunan İsmail Kartal'a Fenerbahçe camiası methiyeler düzmeye başladı.

    EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe camiası yaptığı hamlelerle oyunu çeviren İsmail Kartal’a methiyeler düzüyor. Sarı lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcıyla şampiyonluk hasretinin biteceğine olan inanç arttı.

    YENİDEN ZİRVEDE

    Alanya’yla hedef tahtasına konan İsmail Kartal üzerinden ölü toprağını çabuk attı. Rize’de maçı çevirip şampiyonluk yarışına yeniden tutunan tecrübeli hoca çatlak sesleri büyümeden bastırdı. Kartal’ın sadece oyuncu değil oyun değişikliği yaparak sonuca gitmesi alkış alırken, morali düzelen camia hocaya destek yarışına girdi. Fenerbahçe, puan farkıyla zirveye kurulurken, İsmail Kartal’da geçen hafta eleştirilerle “tt” olduğu sosyal medyada bu hafta övgülerle ilk sıranın keyfine vardı. Sarı lacivertlilerde Kartal’la şampiyonluk inancı pekişirken, maçın kırılma anlarına dair detaylar da ortaya çıktı.

    Fenerbahçe'de hesap ödendi! Alanya maçındaki eleştiri yağmuru Rize'de alkışa döndü

    COŞTURAN KONUŞMA

    Soyunma odasına sadece skor değil oyun olarak da mağlup giren Fenerbahçeli oyuncuları İsmail Kartal ateşledi. “Rakip maçı bizden daha çok istiyor” vurgusu yapan Kartal, “Şampiyonluk kovalayan biziz. Kazanmaya mecburuz. İkinci yarıda onlardan çok savaşacağız ve istediğimizi alacağız. Kendinize gelin. Sahaya çıkın ve bu maçı alın” ifadeleriyle oyuncularını uyandırdı. İrfan Can, Mert Hakan ve Serdar Dursun’u sahaya atarak takımın agresifliğini artıran Kartal, ağır zemini de uzun toplarla aşarak Kanarya’yı galibiyete uçurdu.

    KOCAMAN SERİ DEPLASMAN ZAFERİ

    Rize’yi deviren Fenerbahçe sadece Türkiye’de değil Avrupa’nın beş büyük liginde de en uzun dış saha serisi yakalayan takım unvanını geliştirdi. 13 maçta 12 galibiyeti olan sarı lacivertliler, son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, İsmail Kartal, Aykut Kocaman’ın 12 maçlık serisinden Fenerbahçe’de en iyi derece yapan Türk hoca oldu.

    Fenerbahçe'de hesap ödendi! Alanya maçındaki eleştiri yağmuru Rize'de alkışa döndü

    GURURLU “SİU” SERDAR KEYİFLİ

    Fenerbahçe’nin devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, Rize’de attığı golle eleştirileri bıçak gibi keserken, “Evime döndüğüm ve ilk maçımda gol attığım için mutluyum” dedi. Tecrübeli golcü, “Benim için Fenerbahçe forması giymek paha biçilemez” açıklaması yaptı.

    İZİN ZAMANI FRED BEKLEYİŞİ

    Rize’den 3 puanla dönen Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Sarı lacivertliler, bugün Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak. Ülkesinden dönen Osayi de takıma katılacak. Tedavi sürecindeki Fred’e ise kontrol MR’ı çekilecek. Bir sorun çıkmazsa sambacı da idmanda yer alacak.

    Fenerbahçe'de hesap ödendi! Alanya maçındaki eleştiri yağmuru Rize'de alkışa döndü

    KRAL UYANDI DZEKO GAZA BASTI

    Konyaspor karşısında hat-trick yaptıktan sonra 5 maçı sessiz geçen Edin Dzeko, kendine geldi. Boşnak yıldız, Alanya’dan sonra Çaykur Rize’yi de boş geçmedi. Süper Lig’de 18 golle krallık yarışını en önde götüren Dzeko son 17 sezonda da Valencia’dan sonra F.Bahçe’nin en golcü ismi durumunda.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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