Fenerbahçe’de İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası ilk kez konuştu: “Birileri imparator oluyor bana gelince ‘Hoca mı bu?’ Can pazarından döndük”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 90 dakika sonunda adeta savaş alanına dönen Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları ilk kez anlattı. Can pazarından çıktıklarını ve oğlunun yaralandığını söyleyen Kartal’ın, sitem dolu sözleri de dikkat çekti. İşte İsmail Kartal’ın çok konuşulacak o açıklamaları.

Önceki gün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi istenmeyen görüntüleri sahne oldu. Fenerbahçe’nin 90 dakika sonunda, 3-2’lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdığı maçta, sarı-lacivertlilerin kutlaması sırasında sahaya inen bazı taraftarlar sonrası arbede yaşandı.

Gündemden düşmeyen olaylar sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilk kez konuştu. Hürriyet’in haberine göre; can pazarından çıktıklarını söyleyen Kartal, oğlunun da Fred’i korumaya çalışırken darbe aldığını söyledi.

Üzgün ve sitemkar olan Kartal ayrıca ‘Gücüme gidiyor’ diyerek kendi camiasından da destek görmediğini belirtti.

‘GÜNLER ÖNCESİNDEN BAŞLADI OLAYLAR’

‘Sezon başından bu yana biz saha içinde kalmaya gayret ediyoruz. Kimseyle tartışmaya, kimseye bulaşmamaya özen gösteriyoruz. Ama maalesef sürekli bir tarafa doğru itiliyoruz. Trabzon’da günler öncesinden başladı asıl olaylar. Açıkça beyan edenler oldu, “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacağız” diye. Olabilir. Haklarıdır. Bizi yenmek isteyecekler elbette. Ama insanları kışkırtmak.. Bu dereceye vardı olaylar. Üstelik bunu yapanlar kerli ferli işadamları, toplumun önde gelen isimleri...’

‘BİZİ YENDİĞİNİZDE OLAY ÇIKTI MI?’

‘Maç bitti. Oyuncularım zor bir deplasmanda, zor bir maçı kazanmanın verdiği sevinçle orta sahada toplandı. Hep birlikte seviniyorlar. Bu sevincin tahrik olduğunu söylüyorlar. Kadıköy’de 23 maç yenilmediğimiz, namağlup olduğumuz bir dönemde Trabzonspor bizi yendi. Sevinçten kalecilerini havaya attılar. Kazandılar, sevinmekte haklılar. O gün tek bir olay çıktı mı?’

‘OĞLUM DA YARALANDI FRED’İ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN’

‘Ama asıl olaylar soyunma odası koridorlarında oldu. Kim kime vurdu belli değil. Antrenörleri olaya karıştı, saldırdı, kavgaya girdi. Bir ara Fred’e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken, yaralandı. Kafasına davul tokmağı ile vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız ama ortam tam can pazarına döndü. O anda Osayi-Samuel’e de bir saldırı oldu. 3 basamaklı bir merdivenden itilmiş, başını duvara vurmuş. O an da kısa küreli bir baygınlık da geçirmiş oyuncu.’

‘HAYATIMDA İNANIN BU KADARINI GÖRMEDİM’

‘Maçta ikinci yarı başladı. Su şişeleri de sahaya atılmaya başladı. Yedek kulübesinde ben topladım bir kısmını bunların. Ama ilerleyen dakikalarda öyle bir hale geldi ki, Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu’nun bulunduğu o kanat, argo bir ifade kullanacağım bağışlayın, “Kaput” oldu. Gidemiyor oyuncularım. Rakip yarı sahaya bile geçemiyoruz. Oyuncularım tedirgin. Ben bunca yıllık futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda inanın bu kadarını görmedim. Düşünün kalecim sakatlanmış, onun üstüne meşale atılıyor, hakem izliyor.’

‘CAN PAZARINDAN DÖNDÜK’

‘Soyunma odasına girdiğimizde bir parça rahatladık. Takımdaki, oyunculardaki korkuyu gözlerinden okurdunuz. Hepimiz birbirimize sarıldık. Sonra düşündüm. Biz şampiyon olmayalım mı? Şampiyonluğa oynamayalım mı? 5-1 mağlup olduğunuzda gülüyorsunuz. O zaman bu tepkiyi o yenilgide niye göstermiyorsunuz? Fenerbahçe’ye de bana da haksızlık ediyorlar. O koridordaki görüntüleri kayıtları vardır. Onlarda da, Fenerbahçe TV’de de. Dedim ya can pazarından döndük.’

‘GÜCÜME GİDİYOR AĞIRIMA GİDİYOR’

‘Haksızlık diyorum, evet haksızlık. Bıçak sırtında görev yapıyorum ben. Ne medya da ne de kendi camiamda destek var! Hoca kötü. Avrupa’da ilk 8’e girmiş, en çok ülke puanı kazandırmış bir hocaya ve takıma yapılıyor bunlar. Benim yaptığımı yabancı bir hoca yapsa, heykelini dikerlerdi. Ama birileri imparator oluyor, dünyanın en iyi hocası oluyor. Ama İsmail Kartal’a gelince, “Hoca mı bu?” Gücüme gidiyor, ağırıma gidiyor. Benim de takımımım da önü kesiliyor.’