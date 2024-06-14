Fenerbahçe'de Mane ve Morata harekatı başlıyor! Mario Branco yüz yüze görüşecek

Dünya yıldızlarını getirerek şampiyonluk yarışında iddialı hale gelmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Sportif direktör Mario Branco'nun, Sadio Mane'nin menajeriyle yüz yüz görüşeceği iddia edildi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Alvaro Morata'nın İspanyol ekibinden ayrılması gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç "Rüya takım" ve "Şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak" sözleriyle transfer beklentilerini yükseltti. Sarı-lacivertli takımın peşinde olduğu yıldızlar ortaya çıktı. Transfer operasyonlarını yürüten sportif direktör Mario Branco, Sadio Mane ve Alvaro Morata'yı takıma kazandırmak için harekete geçti.

İLK HEDEF SADİO MANE

Fanatik'in haberine göre; Geçen sezon transfer olduğu Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında umduğunu bulamayan Mane, takımdan ayrılarak Avrupa'ya dönmek istiyor. Sportif direktör Mario Branco’nun, 32 yaşındaki yıldızın menajer Bjorn Bezemer ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Al-Nassr’ın; De Bruyne, Salah, Bernardo Silva gibi yıldızlara gözünü diktiği için Mane’nin ayrılığına onay verdiği öne sürüldü. Fenerbahçe, Senegalli oyuncu ile anlaşma sağlaması halinde Suudi yetkililer ile masaya oturacak.

MORATA'DAN ATLETİCO MADRİD'E TEPKİ

Sarı-Lacivertliler’in forvet adayları arasında yer alan Alvaro Morata, dün yaptığı açıklamayla büyük ses getirdi. El Lerguero’ya konuşan yıldız golcü, “Her gün basında Atletico Madrid’in 8 forvet transfer ettiğini görüyorum! Açık olacağım... Görünen o ki kulüp için öncelik değilim. Ekimde 32 yaşında olacağım. Atletico’da öncelikli biri olarak görülmeden ve oynamadan kalamam” ifadelerini kullandı.

MOURİNHO İLE ÇALIŞMIŞTI

EURO 2024 için İspanya Milli Takımı’nın kampında bulunan Morata’nın bu sözleri, Atletico Madrid taraftarları arasında öfke, kulüpte ise hayal kırıklığına sebep oldu. Yıldız futbolcunun bu transfer döneminde kulübünden ayrılma ihtimalinin artık son derece yüksek olduğu vurgulandı. Morata, Real Madrid döneminde Jose Mourinho ile çalışma fırsatı bulmuştu.