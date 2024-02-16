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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda Çağlar Söyüncü depremi

    Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda Çağlar Söyüncü depremi

    Düzenleyen: / Kaynak: Akşam
    - Güncelleme:
    İbrahim Çağlar, Çağlar Söyüncü, Haber

    Spor Haberleri  / Akşam

    Ocak ayında Atletico Madrid'den 2 milyon euroya kiralanan Çağlar Söyüncü'nün sezon sonunda İspanya'ya geri döneceği ve Diego Simeone'nin öğrencisini bırakmayacağı ortaya çıktı.

    EURO 2024'ü hesaba katarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve ilk 11'de şans buldukça kendine gelen Çağlar Söyücü için Diego Simeone'nin nihai kararını verdiği öğrenildi.

    Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda Çağlar Söyüncü depremi

    Sarı lacivertlilerde 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan 27 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın da gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı. 

    FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDEDİ

    İspanyol devi, düzenli olarak oynaması ve yeniden eski formuna yükselmesi adına Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak Fenerbahçe'ye gönderdi. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyu 2 milyon euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon euro maaşla sezon sonuna kadar renklerine bağladı. 

    Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda Çağlar Söyüncü depremi

    Akşam'ın haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Çağlar'ı gelecek sezon kesin olarak takımda görmek istiyor. Bu sebeple kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe cephesiyle masaya oturmayacaklar. Çağlar Söyüncü, İsmail Kartal yönetiminde kısa süre içerisinde şimdiden Diego Simeone'den daha fazla süre aldı. La Liga'da yalnızca 110 dakika oynayabilen Çağlar, Süper Lig'de daha şimdiden 180 dakika sahada kaldı. Milli futbolcunun birinci önceliği, kendisini EURO 2024'e kadar hazır ve formda tutmak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Akşam
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