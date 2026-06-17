Japonya’da kızılötesi terapi sistemi olarak tanıtılan akıllı sauna deneyimi, kullanıcıların stres seviyelerini düşürürken uyku kalitesini artırıyor. Saunada kalınan süre boyunca kalori yakımını da destekleyen akıllı cihazın vücuttaki kırışık görünümüne de iyi geldiği belirtiliyor. Dünyada sadece 800 tane olan sauna sistemini deneyimleyen bir kullanıcı, seansın ardından hem daha rahat hissettiğini hem de akıllı yüzüğündeki verilerde belirgin iyileşmeler gördüğünü aktardı.

Lüks oteller ve spa merkezlerinde sunulan Iyashi Dôme adlı kızılötesi terapi sistemi, sağlık ve wellness dünyasının en çok konuşulan uygulamalarından biri haline geldi. Üretici şirket, "Japon saunası" olarak tanımlanan sistemin kırışıklıkların görünümünü azaltmaktan uyku kalitesini artırmaya, kasların toparlanmasını desteklemekten kilo kontrolüne yardımcı olmaya kadar birçok fayda sunduğunu öne sürüyor. Bu iddiaları test etmek isteyen bir kullanıcı, 30 dakikalık seansın ardından akıllı yüzüğüne yansıyan sonuçları paylaştı.

Kilo kontrolünden kaliteli uykuya! 30 dakikada gençleşme etkisi: Kızılötesi terapiye yoğun ilgi

DÜNYADA SADECE 800 TANE VAR!

Geleneksel saunalardan farklı olarak tek kişilik kubbe şeklindeki bir yataktan oluşan sistem, vücudu kızılötesi ışınlarla ısıtıyor. Dünyada yaklaşık 800 adet bulunduğu belirtilen cihazların önemli bir kısmı Paris ve Dubai'deki lüks otellerde hizmet veriyor.

Deneyimi yaşayan kullanıcı, ilk dikkatini çeken unsurun konfor ve mahremiyet olduğunu söyledi. Geleneksel saunalardaki oturma düzeninin aksine havluyla kaplı yumuşak bir yatakta uzandığını belirten kullanıcı, ilk 15 dakikada büyük ölçüde rahatladığını ve hatta uyuyabilecek kadar gevşediğini ifade etti.

Kilo kontrolünden kaliteli uykuya! 30 dakikada gençleşme etkisi: Kızılötesi terapiye yoğun ilgi

KALP ATIŞINDA BELİRGİN ARTIŞ

Seansın ikinci bölümünde ise etkilerin daha belirgin hale geldiğini aktaran kullanıcı, yoğun şekilde terlemeye başladığını ve kalp atışlarının hızlandığını fark ettiğini söyledi. "Kalbimin güçlü ve hızlı attığını hissedebiliyordum" diyen kullanıcı, bunun sauna deneyimlerinde normal kabul edildiğini ancak daha önce bu kadar net hissetmediğini belirtti.

YARIM SAATTE 600 KALORİ

Şirket, 30 dakikalık bir seansta yaklaşık 600 kalori yakılabileceğini ve 1,1 litreye kadar ter atmayı sağlayabileceğini öne sürüyor. Ayrıca uygulamanın metabolizmayı desteklediği ve yaşlanma karşıtı etkiler sunduğu da iddialar arasında yer alıyor.

Kilo kontrolünden kaliteli uykuya! 30 dakikada gençleşme etkisi: Kızılötesi terapiye yoğun ilgi

AKILLI YÜZÜĞÜN GÖSTERDİĞİ VERİLER ŞAŞIRTTI

Seans sonrasında kendisini "zorlu bir antrenmanı tamamlamış gibi ama çok daha rahatlamış" hissettiğini aktaran kullanıcı, asıl dikkat çekici değişimin ertesi gün ortaya çıktığını söyledi. Uyku süresi, uyku kalitesi, dinlenme kalp atış hızı ve stres seviyelerini ölçen akıllı yüzüğündeki verileri inceleyen kullanıcı, uyku puanının 91'e ulaştığını aktararak, özellikle gece boyunca daha az uyandığını ve dinlenme kalitesinin ilk kez "iyi" seviyesine çıktığını söyledi. Akıllı yüzüğün verilerine göre dinlenme kalp atış hızı da şimdiye kadarki en düşük seviyelerden birine geriledi.

Kaynak: New York Post

Uzmanlar, sauna ve kızılötesi terapi uygulamalarının rahatlama, uyku ve dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğine ilişkin araştırmalar bulunduğunu belirtirken, tüm deneyimlerin kişiden kişiye değişebileceğine dikkat çekiyor.

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