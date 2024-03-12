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Haberler > Spor > Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten transfer itirafı: 'O takımda oynamak istiyorum çocukluk hayalim'

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten transfer itirafı: 'O takımda oynamak istiyorum çocukluk hayalim'

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Ismailyuksek, Transfer, Ardaguler, Haber

Spor Haberleri  / -

Galatasaray'la kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesinde olan Fenerbahçe'nin gözde isimlerinden biri olan İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı! Yüksek, yaptığı açıklamada oynamak istediği takımı 'Bu benim çocukluk hayalim' sözleriyle açıkladı. İşte İsmail Yüksek'in o sözleri.

Hem Fenerbahçe'de hem de Milli takımda performansıyla göz dolduran isimlerden biri olan 25 yaşındaki İsmail Yüksek katıldığı bir söyleşide, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sorulan sorulara içtenlikle cevap veren Yüksek'in transfer sözleri epey dikkat çekici.

'HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL'

Kendisine yöneltilen 'Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?' sorusuna 'Hiçbir maç kolay değil' diyen Yüksek, sözlerine şöyle devam etti:

'UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir'

Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin altını çizen İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli." ifadelerini kullandı. 

'ÇOCUKLUK HAYALİM O TAKIMDA OYNAMAK'

Yıldız isim kariyeri hakkında yaptığı transfer itirafında, "Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United." şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten transfer itirafı: 'O takımda oynamak istiyorum çocukluk hayalim' - 1. Resim

'ARDA ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU'

Eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında da konuşan Yüksek "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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