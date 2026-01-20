SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko, Fiorentina'dan ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, devre arasında Serie A'dan ayrılıyor. 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü, Almanya Bundesliga II'ye transfer olmaya hazırlanıyor.
Özetle
Kaydet
Spor 2 dk önce
Bundesliga II ekibi Schalke 04, 39 yaşındaki Edin Dzeko ile prensip anlaşmasına vardı.
- Dzeko ile anlaşmasına varan Schalke 04, İtalyan kulübü Fiorentina ile transfer görüşmelerine devam ediyor.
Bundesliga II'de 38 puanla en yakın rakibi Elversberg'in 4 puan önünde lider durumda bulunan Schalke 04, İtalya'da Fiorentina forması giyen Edin Dzeko ile prensip anlaşmasına vardı.
Sky'da yer alan habere göre; devre arasında 39 yaşındaki santrforla el sıkışan Schalke 04, transferi resmiyete kavuşturmak için İtalyan kulübü Fiorentina ile görüşmelerine devam ediyor.
18 MAÇTA 2 GOL
Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Fiorentina'da beklentilerin altında kalan 39 yaşındaki Dzeko, İtalyan ekibinde 18 maça çıktı. Dzeko, sahada kaldığı 722 dakikada 2 gol kaydetti.
ÖNERİLEN HABERLER
DİGER SPORLAR
99 puanlı sezon için çok konuşulacak iddia! Dzeko'dan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama
Bizi Takip Edin
YORUMLAR