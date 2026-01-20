Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, devre arasında Serie A'dan ayrılıyor. 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü, Almanya Bundesliga II'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Bundesliga II'de 38 puanla en yakın rakibi Elversberg'in 4 puan önünde lider durumda bulunan Schalke 04, İtalya'da Fiorentina forması giyen Edin Dzeko ile prensip anlaşmasına vardı.

Sky'da yer alan habere göre; devre arasında 39 yaşındaki santrforla el sıkışan Schalke 04, transferi resmiyete kavuşturmak için İtalyan kulübü Fiorentina ile görüşmelerine devam ediyor.

Edin Dzeko

18 MAÇTA 2 GOL

Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Fiorentina'da beklentilerin altında kalan 39 yaşındaki Dzeko, İtalyan ekibinde 18 maça çıktı. Dzeko, sahada kaldığı 722 dakikada 2 gol kaydetti.

