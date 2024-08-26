Fenerbahçe'ye büyük piyango! Dusan Tadic için kapıyı çaldılar

Fenerbahçe'de sergilediği performansla parmak ısırtan Sırp yıldız Dusan Tadic'e sürpriz talip var. İddiaya göre bir Suudi Arabistan ekibi sarı lacivertlilerin kapısını çaldı, istenen bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonun başında Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği başarılı performans ile kısa sürede sarı lacivertli taraftarların sevgilisi olan Dusan Tadic, bu sezon da taraftara parmak ısırtıyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızına Suudi Arabistan'dan ciddi bir teklif geldiği iddia edildi. Fanatik'in haberine göre; bir Suudi kulüp, Sırp yıldızın transferi için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye geçen sezon Ajax'tan bedelsiz olarak gelen Dusan Tadic için konuşulan bonservis bedelinin 9-10 milyon Euro civarında olduğu öne sürüldü.

16 GOL, 19 ASİST

Dusan Tadic, Fenerbahçe forması ile toplam 62 resmi maça çıktı. Sırp yıldız söz konusu müsabakalarda 16 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve bunun yanında takım arkadaşlarına da 19 kez gol pası verdi.