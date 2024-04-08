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Haberler > Spor > Süper Kupa finalinde sahadan çekilen Fenerbahçe’ye ne ceza çıkacak, şimdi ne olacak?

Süper Kupa finalinde sahadan çekilen Fenerbahçe’ye ne ceza çıkacak, şimdi ne olacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Kupa finalinde sahadan çekilen Fenerbahçe’ye ne ceza çıkacak, şimdi ne olacak?

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

S.Arabistan’da olaylı şekilde ertelenen Süper Kupa finali için Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa’da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakaya U-19 futbolcularıyla çıktı. Fenerbahçe yönetimi 2. dakikada takımı sahadan çekti. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Bu durum sonrası Fenerbahçe'nin ne ceza alacağı merak konusu oldu. Peki şimdi ne olacak, işte detaylar...

Süper Kupa talimatında ‘müsabakaya çıkılmazsa’ başlıklı konunun sonuçları var. Ancak ‘müsabakaya çıkılır, sahadan çekilme olursa’ başlıklı konunun sonuçları yok. Fenerbahçe’ye ‘maça çıkmama’ benzeri ceza çıkabilir. Böyle olursa sarı lacivertliler gelecek sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilme durumuyla karşı karşıya. Fener bu sezon şampiyon olsa bile gelecek sezon Süper Kupa’da yer alamayacak. Ayrıca kulüp, TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali sebebiyle Federasyon’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü tutulabilir.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek. Raporlar geldikten sonra TFF hukuk müşavirliği PFDK’ya sevk edecek. Kurul F.Bahçe için hükmen mağlubiyet kararını verecek. Bu kararı TFF Yönetim Kurulu onaylayacak. Bu sürecin bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Tescilin ardından G.Saray’a ilk lig maçında kupasının verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’ye ne ceza çıkacak, şimdi ne olacak? - 1. Resim

"BEŞİKTAŞ'LA OYNAYACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maç öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan, “Fenerbahçe isyan edecek noktaya geldi. 3 Temmuz, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü. Devletin en önemli kademeleri otobüsümüzü kurşunlayanları bulacağına dair teminat vermesine rağmen bir gelişme yok” sözlerini kullandı.

"BU BİR DURUŞTUR"

Koç, “Bugünkü isyanımız, Süper Kupa’daki duruşumuz bunların sonucu” derken, “Trabzon’da güvenli ortam sağlansaydı futbolcularımıza yapılan linç girişiminde futbolcularımız kendilerini korumak zorunda kalmazlardı. Baskıya dayanamayan TFF, iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı. Acaba bunların bahisle alakası var mıdır, inceleyen bir merci var mıdır?” şeklinde konuştu. 

"BAŞKANLIĞA DEVAM SİNYALİ"

Başkan, “2011 Süper Kupası hâlâ oynanmadı. Beşiktaş başkanıyla konuştum. O kupa öyle de böyle de oynanacak” dedi. Koç F.Bahçe’de başkanlığa devam edip etmeme kararı konusunda da, “Olağanüstü bir şey olmadığı takdirde demiştim. Olağanüstü şeyler olmaya doğru doğru gidiyor” sözlerini kullanarak başkanlığa devam sinyali verdi.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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