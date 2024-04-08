Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Yıldız oyuncular tamamen iyileşti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan sevindirici haber geldi. Fred ve İsmail Yüksek tamamen iyileşti ve takımla antrenmanlara başladı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile tur mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan oyunculardan güzel haberler geliyor.
FRED VE İSMAİL TAKIMLA ÇALIŞTI
Sarı-Lacivertlilerde sakatlıklarını tamamen atlatan Fred ve İsmail Yüksek takımla çalışmalara başladı.
JOSHUA KING
An itibarıyla bireysel çalışan Joshua King'in ise cuma günü takımla çalışması planlanıyor.
MICHY BATSHUAYI
Sakatlığını atlatmak üzere olan Michy Batshuayi ise bugün koşulara başladı.
ALEXANDER DJIKU
Son maçta ağrısı olan Alexander Djiku da bugünkü antrenmanda koşulara başladı.
MERT HAKAN YANDAŞ
Sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş ise detaylı tetkikten geçecek.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi