Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Yıldız oyuncular tamamen iyileşti

Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan sevindirici haber geldi. Fred ve İsmail Yüksek tamamen iyileşti ve takımla antrenmanlara başladı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile tur mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan oyunculardan güzel haberler geliyor.

FRED VE İSMAİL TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-Lacivertlilerde sakatlıklarını tamamen atlatan Fred ve İsmail Yüksek takımla çalışmalara başladı.

JOSHUA KING

An itibarıyla bireysel çalışan Joshua King'in ise cuma günü takımla çalışması planlanıyor.

MICHY BATSHUAYI

Sakatlığını atlatmak üzere olan Michy Batshuayi ise bugün koşulara başladı.

ALEXANDER DJIKU

Son maçta ağrısı olan Alexander Djiku da bugünkü antrenmanda koşulara başladı.

MERT HAKAN YANDAŞ

Sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş ise detaylı tetkikten geçecek.