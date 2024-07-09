Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Allan Saint-Maximin'de imza an meselesi

Düzenleyen: Ahmet Polat 9 Temmuz 2024 00:08 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 00:12 - Güncelleme:

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Al Ahli, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi. Fransız yıldızın, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.