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Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Allan Saint-Maximin'de imza an meselesi

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Fenerbahçe&#039;ye transferde müjdeli haber! Allan Saint-Maximin&#039;de imza an meselesi
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Al Ahli, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi. Fransız yıldızın, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya'ya, Suudi Arabistan'dan müjdeli haber geldi. Al Ahli, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi.

AYRILMA KARARI VERDİ

BBC Arabic'in haberine göre Al Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle önümüzdeki sezon Allan Saint-Maximin'i kadroda düşünmüyor. Kadro dışı kararı Fransız yıldıza bildirildi. Bunun ardından Allan Saint-Maximin takımdan ayrılmaya karar verdi.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Allan Saint-Maximin'de imza an meselesi - 1. Resim

MOURİNHO İKNA ETTİ

Fenerbahçe'nin ilgilendiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Jose Mourinho ile konuştuktan sonra transfere ikna oldu.

Habere göre sarı lacivertlilerin kısa sürede Allan Saint-Maximin'i açıklaması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
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