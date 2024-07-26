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Fenerbahçe'ye veda eden Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu

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Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı milli futbolcu Umut Nayir'i renklerine bağladı.

Geçen sezonu kiralık olarak Pendikspor'da geçiren Umut Nayir, Konyaspor'a transfer oldu.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.

"Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı” vurgusunu yapan Umut Nayir, şu ifadeleri kullandı:

Değerli Fenerbahçe Camiası; 

"Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşça kalın."

Fenerbahçe'ye veda eden Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu - 1. Resim

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