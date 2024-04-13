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Fernando Santos, istifa sorusuna cevap verdi! 'Söyleyecek bir şey yok"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fernando Santos, istifa sorusuna cevap verdi! &#039;Söyleyecek bir şey yok&quot;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı. Santos, "Söyleyecek bir şey yok. Herkes çok üzgün." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ve Samsunspor karşılaştı. Mücadele tarafların karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK

Samsunspor maçını değerlendiren Santos, "Şu an durum zor 3 maçı düşünürsek. Bunları kazanmayı hak ettiğimiz düşünüyorum. İyi başladık, golü de bulduk. 2-3 yapabilirdik ilk yarı. İkinci yarıya iyi başladık ancak takım geri çekilmeye başladı. Bunu engellemek için Alex'i oyuna aldım. Fakat tam o zamanlarda golü yedik. Reaksiyonu kalbimizle vermeye çalıştık. İstek iyiydi. Herkes kazanmak istiyordu. Söyleyecek bir şey yok. Herkes çok üzgün." dedi.

FUTBOLDA BÖYLE ANLAR VAR

Santos ayrıca, "Aslında ilk yarı gayet net pozisyonlar bulduk ama olmadı. Hücum aksiyonu anlamında üretkendik. Sonrasında bu üretkenlik düştü. Devre arasında oyuncularımıza önde basmalarını söylemiştim. Rakibimiz olmayan pozisyondan golü buldu ama futbolda böyle anlar var. İlk yarıdaki performanstan memnunum. Oyuncularım çok çalıştı. Bazen diyecek bir şey de olmuyor." açıklamasında bulundu.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Fernando Santos, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi, "Aslında geçen hafta buraya gelme sebebimi net bir şekilde açıklamıştım. Herhangi bir istifa düşüncem yok. Geçen haftaki benzerlerini düşünebilirsiniz. İşimi yaptığımı düşünüyorum."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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