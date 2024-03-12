FIFA'dan Beşiktaş'a kötü haber! Tyler Boyd'a tazminat ödenecek

Beşiktaş, FIFA tarafından Tyler Boyd'a 956 bin euro tazminat ödenmesine karar verildiğini açıkladı. Beşiktaş, konuyla ilgili Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi açıklama yaptı.

Beşiktaş, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizle birlikte 956 bin Euro ödenmesine karar verdiğini açıkladı.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir." denildi.