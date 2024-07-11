FIFA'dan Galatasaray ve yıldız futbolcusuna tarihi para cezası iddiası

FIFA'nın, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon Euro ceza ödemesine karar verdiği iddia edildi.

Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran'a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atan Tete için Shakhtar cephesi dava açmıştı.

PARA CEZASI VERİLDİ İDDİASI

SportsDigitale'nin haberine göre, FIFA, Galatasaray ve Tete'ye 2.5 milyon Euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılı ekibin konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.