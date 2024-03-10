Fırtına fena vurdu! Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Şota’nın takımı Karagümrük’ü dağıttı

Geçen hafta Fatih Tekke’nin Alanya’sına yenilen bordo mavililer, sahasında Markao’nun golünün şokunu çabuk atlattı. Bardhi eşitledi, Biraschi kendi kalesini vurdu. Öne geçtikten sonra rahatlayan Avcı’nın ekibi, Trezeguet, Pepe ve Umut’la farka koştu…

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de geçtiğimiz hafta efsane golcüsü Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Alanya deplasmanında beklenmedik bir yenilgi alan Trabzonspor, sahasında bir başka efsane golcüsü Şota Arveladze’nin çalıştırdığı Karagümrük’ü konuk etti.

HIZLICA 90 DAKİKA

Onuachu’nun yerine en uçta oynayan Pepe; hem attı hem attırdı, kalitesini konuşturdu.

Tabelada eşitlik varken Biraschi’nin ters vuruşu Karagümrük’ü oyundan düşürdü.

Zorbay Küçük rahat maçlarından birini yönetti. Skora etki eden bir hatası olmadı.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de en fazlan isabetli pas verdiği (297), orta yaptığı (19) ve şut çektiği (16) ilk yarıyı Fatih Karagümrük karşısında oynadı.

Geçen sezondan bu yana Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan ve gol katkısında bulunan oyuncu Trezeguet (19 gol & 6 asist) oldu.

KEYİF VEREN FUTBOL

Rakip kaleye 10’u isabetli 24 şut çektiği karşılaşmada oyun üstünlüğünü baştan sona elinde bulunduran Abdullah Avcı’nın takımı sahadan 5-1’lik farklı galibiyetle ayrılırken, taraftarları da oyunuyla tatmin etti.

BARDHİ'DEN KRİTİK GOL

Karşılaşmada gol perdesi maçın 14. dakikasında açıldı. Karagümrük’ün kış transfer döneminde kadrosuna dâhil ettiği Markao, Can Keleş’in kullandığı kornere iyi yükseldi ve Süper Lig’deki ilk golünü kafayla Trabzonspor filelerine bıraktı: 1-0. Bu golün ardından beraberlik için fazla beklemeyen ev sahibinde 32’de kullanılan duran top sonrasında kaleyi yoklayan Bardhi’nin şutu savunmadan sekerek İtalyan kaleci Sirigu’yu mağlup etti: 1-1.

BİRASCHİ'DEN TERS VURUŞ

İkinci yarıda da baskılı oynayan bordo mavili takımda 64’te Visca topu kale sahasına gönderirken, ters bir vuruş yapan Biraschi takımının geriye düşmesine sebep oldu: 2-1. Bu golden sonra rahatlayan Karadeniz ekibinde 70’te sahne alan Trezeguet, Pepe’den aldığı topu dar bir açıda olmasına rağmen ağlarla buluşturdu: 3-1. 76’da bu defa asisti Trezeguet yaparken, arka direkte boş kaleye dokunan Pepe farkı üçe çıkardı. Uzatmalarda Umut, skoru belirledi: 5-1.

AVCI, ÜÇÜNCÜLÜK VE KUPAYI İŞARET ETTİ: "HEDEFLERİMİZİN İÇİNDEYİZ"

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, geriye düştükleri maçta iyi bir reaksiyon verdiklerini söyledi. “İki haftadır kalemize gelen ilk şut gol oluyor” diyen Avcı “Alanya’da mağlup olmamız bizi üzmüştü. Pepe uzun zaman sonra bize katıldı. Kazandık, mutluyuz. İki tane hedefimiz var. Biri kupa, diğeri bulunduğumuz yeri korumak” ifadelerini kullandı.

ONUACHU FENER'E YOK

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı “Onuachu F.Bahçe maçında oynayamayacak. Millî takım arasından sonra bakacağız. 3-4 Nisan’da belli olur. Orsic’i millî ara sonrası oynatma kararı aldık. Uğurcan’ın F.Bahçe maçında olup olmayacağı birkaç güne netleşir” diye konuştu.

UMUT BOZOK'UN SİFTAHI 280 GÜN SONRA GOL ATTI

Trabzonspor’un beşinci golünü atan Umut Bozok, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Formasını Enis Destan’a kaptırdıktan sonra kadro dışı kalan ve sonrasında affedilen Umut, ligdeki son golünü geçen sezonun 37. haftasında 3 Haziran 2023’te Alanyaspor’a atmıştı.

PEPE'DEN MAÇA BAKIŞ ÖZ GÜVEN KAZANDIK

Santrfor oynadığı maçta golünü de atan Nicolas Pepe “Ne yazık ki maça iyi başlamadık bu bir gerçek. Ama iyi cevap verdik ve geri dönebildik. Daha sonrasında da takım karakteri göstererek

birçok gol attık. Takım öz güveni için bu çok önemliydi” dedi.

G.SARAY'DAN SONRA TRABZON MARKAO BOŞ GEÇMİYOR

∂ Karagümrük’ün devre arasında Al-Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni santrforu Markao, Galatasaray’dan sonra Trabzonspor ağlarını da havalandırmayı başardı. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kırmızı siyahlı formayla iki maçında da gol atmış oldu.

DENSWİL FENER'İ HATIRLATTI BİZE MORAL OLDU

∂ Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Denswil, “Doğrusunu söylemek gerekirse ihtiyacımız olan tek şey üç puandı. F.Bahçe maçının taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. O maça iyi bir duyguyla girebilmek istiyorduk” diye konuştu.

KALEYİ ŞAŞIRIYORLAR GÜMRÜK'ÜN İTALYAN İŞİ

∂ Karagümrük, Konyaspor ile birlikte kendi kalesine en fazla gol atan (3) takım oldu. İşin ilginç tarafı bu golleri İtalyan oyuncuları kaydetti. Başakşehir maçında Paoletti, Kasımpaşa maçında Ceccherini, Trabzonspor maçında da Biraschi kalesini vurdu.

"DEĞİŞİK BİR HAVA GELMELİ' ŞOTA İSTİFA ETTİ

Trabzonspor’a farklı mağlup oldukları maçın ardından Karagümrük’ün hocası Şota Arveladze, görevi bıraktığını söyledi. “Bu kadrodan fazla beklenti var. Böyle olmamalı” diyen Şota “Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Bunu yapmak zorundayım” diye konuştu.