Francesco Farioli'den Avrupa devine imza! Akıllara Sergen Yalçın'ın sözleri geldi

Ajax ile yollarını ayıran Francesco Farioli yeni takımına imzayı attı. O imzanın ardından akıllara Sergen Yalçın'ın sözleri geldi.

Ajax ile yollarını ayıran Francesco Farioli'nin yeni adresi belli oldu. Deneyimli teknik adam, Portekiz ekibi Porto ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Francesco Farioli, Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırdıktan sonra Fransa'da Nice, Hollanda'da da Ajax'ta görev yapmıştı.

ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDI

Francesco Farioli, Ajax'ın başında büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Son 4 haftaya 9 puan önde lider giren Ajax, avantajını değerlendirememiş ve şampiyonluğu PSV'ye kaptırmıştı.

AKILLARA SERGEN'İN SÖZLERİ GELDİ

Sergen Yalçın, daha önce Francesco Farioli'nin Ajax teknik direktörü olması hakkında, "Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Alanyaspor'a getirdi bizim Cenk onu yardımcı olarak, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu! Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi" ifadelerini kullanmıştı.