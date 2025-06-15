Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Romulo'ya bir talip daha! Ajax, Monaco, Roma derken...

Romulo'ya bir talip daha! Ajax, Monaco, Roma derken...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Romulo&#039;ya bir talip daha! Ajax, Monaco, Roma derken...
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan ve adı Süper Lig devleriyle anılan Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Romulo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ekibinin golcü isme talip olduğu belirtildi.

Süper Lig ekibi Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü Romulo, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor.

PORTEKİZ EKİBİ DE DEVREDE

Daha önce Almanya'dan RB Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht'in de Romulo için hamle yaparken, şimdi de Portekiz ekibi Sporting Lizbon’un Romulo için Göztepe ile temasa geçtiği belirtildi.

Romulo'ya bir talip daha! Ajax, Monaco, Roma derken... - 1. Resim

GYÖKERES'İN YERİNE ROMULO

Portekiz’in en önemli kulüplerinden olan Sporting Lizbon, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına beklenen Viktor Gyökeres’in yerini Romulo ile doldurmak istiyor. Portekiz ekibinin yöneticileri, Brezilyalı futbolcunun transferini bitirmek istediği öğrenildi.

İki ekibin, 23 yaşındaki futbolcu için pazarlık halinde olduğu ifade edilirken, İzmir takımının yaklaşık 20 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

LGS maratonu sona erdi! Soru ve cevap anahtarları yayımlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Çalhanoğlu Süper Lig yolunda! Menajeri İstanbul'a geliyor - SporMilli yıldız Süper Lig yolundaGüney Koreli yıldız Fenerbahçe yolunda! Teklif edilen rakamı İspanyollar duyurdu - SporGüney Koreli yıldız Fenerbahçe yolundaBu kez asıl ortağı geliyor! Sanchez'in yeni partneri... - SporBu kez asıl ortağı geliyor! Sanchez'in yeni partneri...Alperen Şengün'den Fenerbahçeli yöneticiye cevap! O paylaşıma sessiz kalmadı - SporAlperen Şengün'den Fenerbahçeli yöneticiye cevapAdı Fenerbahçe'yle anılıyordu! Yeni adresi herkesi şaşırttı - SporAdı Fenerbahçe'yle anılıyordu! Yeni adresi herkesi şaşırttıİtalyanlarda Immobile çekişmesi! "Açık artıma" başlığıyla duyurdular - Sporİtalyanlarda Immobile çekişmesi
Sonraki Haber Yükleniyor...