Romulo'ya bir talip daha! Ajax, Monaco, Roma derken...

Transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan ve adı Süper Lig devleriyle anılan Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Romulo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ekibinin golcü isme talip olduğu belirtildi.

Süper Lig ekibi Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü Romulo, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor.

PORTEKİZ EKİBİ DE DEVREDE

Daha önce Almanya'dan RB Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht'in de Romulo için hamle yaparken, şimdi de Portekiz ekibi Sporting Lizbon’un Romulo için Göztepe ile temasa geçtiği belirtildi.

GYÖKERES'İN YERİNE ROMULO

Portekiz’in en önemli kulüplerinden olan Sporting Lizbon, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına beklenen Viktor Gyökeres’in yerini Romulo ile doldurmak istiyor. Portekiz ekibinin yöneticileri, Brezilyalı futbolcunun transferini bitirmek istediği öğrenildi.

İki ekibin, 23 yaşındaki futbolcu için pazarlık halinde olduğu ifade edilirken, İzmir takımının yaklaşık 20 milyon euro talep ettiği kaydedildi.