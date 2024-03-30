Futbol dünyası yeni Neymar'ı konuşuyor! 'Messinho' devleri peşine taktı

Futbol dünyası yeni Neymar'ı konuşuyor. Bu sezon Palmeiras'ta a takıma yükselen 'Messinho' lakaplı Estevao Willian'ı başta Barcelona olmak üzere dünya devleri istiyor.

Brezilya'da yeni Neymar olarak gösterilen Messinho lakaplı Estevao Willian, görenleri büyülüyor. Barcelona, "Yeni Neymar" olarak adlandırılan 16 yaşındaki oyuncuya talip oldu.

BARCELONA TAKİBE ALDI

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona, Estevao'yu birkaç yıldır takip ediyor. Bu sezon Palmeiras'ta a takıma yükselen genç yıldız adayı 9 maçta attığı 4 gol, 3 asistle dikkatleri üstüne çekti.

HAYALİ DEVLERDE OYNAMAK

Habere göre Manchester City, Manchester United, PSG, Chelsea ve Arsenal, Eventao için Palmeiras'a fiyat sordu. Ancak Barcelona transfer için ilerleme kaydetti.

Messinho geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda,"Hayalim Barça için oynamak" demişti.