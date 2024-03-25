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Futbolda ırkçılık skandalı! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadı

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Futbolda ırkçılık skandalı! Real Madrid&#039;in yıldızı Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadı

Spor Haberleri

Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, son dönemlerde uğradığı ırkçı tezahüratlara karşı her yerde mücadele verdiğini söyledi.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, Santiago Bernabeu Stadı'nda yarın oynanacak İspanya-Brezilya dostluk maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Vinicius, "Futbol oynamak önemli ama ırkçılıkla mücadele daha da önemli. Siyah insanlar normal bir hayat yaşamalılar. Eğer böyle olursa kulübümdeki maçlara sadece futbol oynamaya odaklanarak giderim. Benim tek istediğim futbol oynamaya devam etmek ve herkesin normal bir hayatının olması." ifadelerini kullandı.

Futbolda ırkçılık skandalı! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadı - 1. Resim

Futbolda ırkçılıkla ilgili kendisine yapılan her olayda "büyük üzüntü duyduğunu" aktaran Vinicius, "Maalesef burada (İspanya'da) her maçta bu olaylar oluyor ve her suç duyurusu bana kendimi daha kötü hissettiriyor. Dünyadaki her siyah gibi. Üzücü bir şey. Ama oluyor. Sadece İspanya'da değil tüm dünyada böyle. Babama da benzer şeyler oluyordu. Siyahtan önce ilk beyaz birini seçiyorlardı. Bunun farkındayım. Gelecekte başkaları da aynı sorunu yaşamasın diye mücadele ediyorum." diye konuştu.

Irkçılığın sadece İspanya'da değil tüm dünyada olduğunu, İspanya'daki taraftarlara karşı özel bir mücadele vermediğini vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "UEFA, FIFA, Conmebol (Güney Amerika Futbol Federasyonları Birliği), CBF (Brezilya Futbol Federasyonu), her yerden yardım istedim." açıklamasında bulundu.

Futbolda ırkçılık skandalı! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadı - 2. Resim

VINICIUS: AİLEMİ DE ÇOK ÜZÜYOR

"İspanya'da ırkçılığın suç olmadığından" yakınan Vinicius, "İspanya'nın ırkçı bir ülke olmadığından eminim ama çok fazla ırkçı var ve bunların çoğu stadyumlarda. Bazı kafaları değiştirmek gerek çünkü ırkçılığın ne olduğunu bilmiyorlar. 23 yaşındayım ve İspanyolların bir çoğuna ırkçılığın ne olduğunu öğretmem gerek. Beni rahatsız eden olaylar, ailemi de çok üzüyor. Taraftarlar, ben sahada kötü oynayayım diye ten rengim üzerinden bana hakaret ediyorlar. Bana başka şeyler söylesinler, onlara bir şey demem." şeklinde konuştu.

"Biz siyahlar olarak yapmamız gerekeni biliyoruz. Yaşadıklarımızı sadece biz siyahlar biliyoruz. Bazı şeyleri değiştirmek için hepimiz bir olabiliriz." çağrısında bulunan Vinicius, şunları kaydetti:

"Artık ırkçılık üzerine daha fazla şey biliyorum. Araştırdım. Muhammed Ali örnek biriydi ve ben de Brezilyalılar adına konuşuyorum. Çünkü çoğunluğu beni destekliyor. Bu konuyla ilgili gelen soruları artık bir saldırı olarak görmüyorum ve verilmesi gereken cevabı veriyorum."

Vinicius, ırkçılıkla ilgili konuşurken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Düzenleyen:  - Spor
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