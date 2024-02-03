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    • Galatasaray camiası Tete'nin Kerem Aktürkoğlu paylaşımını konuşuyor! Herkes ne dediğini duydu

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Galatasaray camiası Tete&#039;nin Kerem Aktürkoğlu paylaşımını konuşuyor! Herkes ne dediğini duydu
    Kerem Aktürkoğlu, Tete, Haber

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Yeni transfer Carlos Vinicius'un video çekimlerini paylaşan Tete'nin Kerem Aktürkoğlu detayı Galatasaray camiasında bir hayli ilgi uyandırdı.

    Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete'nin sosyal medya paylaşımında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Son dönemde eleştirilerin hedefinde yer alan ve performansı tartışılan Milli yıldız yaşadığı stresi dile getirdi. 

    KEREM AKTÜRKOĞLU ISLIKLANARAK ÇIKMIŞTI

    Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu şoku yaşandı. Yıldız futbolcu, oyundan çıktığı sırada bazı taraftarlar tarafından tepki gördü ve bunun üzerine formasını çıkararak yedek kulübesinin yolunu tutmuştu.

    TAKIMIN YANINDA YER ALMADI

    Galatasaraylı futbolcular maç sonunda galibiyet sevincini taraftarlarla kutlarken Kerem Aktürkoğlu, takımının yanında yer almadı. Yıldız futbolcunun son dönemde kendisine yönelik eleştiriler ve stres yüzünden dişlerinin kırıldığı ortaya çıktı.

    TETE'NİN KEREM AKTÜRKOĞLU PAYLAŞIMI...

    Galatasaraylı yıldız Tete, yeni transfer Carlos Vinicius'un video çekimlerini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımın arka planında Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri duyuldu.

    Galatasaray camiası Tete'nin Kerem Aktürkoğlu paylaşımını konuşuyor! Herkes ne dediğini duydu

    ÇARŞAMBA GÜNÜ DİŞİM KIRILDI

    Arka planda birisiyle konuştuğu duyulan Kerem Aktürkoğlu, "Çarşamba günü dişim kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi." sözlerini dile getirdi. Tete bu paylaşımını kısa bir süre sonra yayından kaldırdı. Kerem Aktürkoğlu Samsun deplasmanında oynadığı futbolla da hayal kırıklığı olurken, milli yıldızın 65.dakikada yerini Zaha'ya bırakması dikkat çekti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    Kerem AktürkoğluTete
    Haberler > Spor > Galatasaray camiası Tete'nin Kerem Aktürkoğlu paylaşımını konuşuyor! Herkes ne dediğini duydu
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