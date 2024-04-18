Galatasaray çılgın transfer modunu erken açtı! Arda Güler'in takım arkadaşını radarına aldı
Spor Haberleri
Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da erken başladı. Bu doğrultuda Real Madrid'in dünyaca ünlü o ismini radarına aldı. İşte transfer bombasının detayları...
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, EURO 2024 nedeniyle transfer çalışmalarına erken başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre, transfer politikasını yürüten sarı-kırmızılılar, Arda Güler'in takım arkadaşını radarına aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Manchester City'i yıkan isimlerden biri olan Nacho Fernandez'e kancayı taktı.
32 yaşında Nacho Fernandez, David Alaba'nın sakatlığı ve Eder Militao'nun henüz takıma yeni dönmesi nedeniyle ilk 11'de kendisine yer buldu ve bu şansı iyi değerlendirerek Ancelotti'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
Akşam'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar Fernandez'i gündemine aldı. Yapılacak hamle ise ilerleyen günlerde belli olacak.