Galatasaray çılgın transfer modunu erken açtı! Arda Güler'in takım arkadaşını radarına aldı

Düzenleyen: Songül Soysal 18 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 17:10 - Güncelleme:

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da erken başladı. Bu doğrultuda Real Madrid'in dünyaca ünlü o ismini radarına aldı. İşte transfer bombasının detayları...