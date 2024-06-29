Galatasaray gözünü 2 yerli yıldıza çevirdi! Transfer çalışmaları hızlandı

Galatasaray kadrosundaki yerli oyuncu havuzunu genişletmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, 2 yerli oyuncu daha transfer etmek istiyor. İşte hedefteki isimler...

Galatasaray, yerli rotasyonunu genişletmek için 2 ismi Transfer listesine aldı. Alanyaspor'da bu sezon adından söz ettiren Oğuz Aydın ve Bodrum FK ile Süper Lig'e yükselen Gökdeniz Bayrakdar sarı kırmızılıların listesine girdi. Yıldız oyuncuların yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi genç oyuncuları parlatıp vitrine çıkarmak isteyen Galatasaray bu yoldan devam edecek. Sarı kırmızılılar bu nedenle Oğuz Aydın ve Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etmeye çalışacak.

GALATASARAY'IN AYIRDIĞI BÜTÇE BELLİ OLDU

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Oğuz Aydın'ı transfer edebilmek için 4-5 milyon Euro bütçe ayırdı. Sarı kırmızılıların aksine Alanyaspor ise transferden 7 milyon Euro bekliyor. Galatasaray, bir miktar para ve oyuncu takasıyla Akdeniz ekibini ikna etmeye çalışacak. Galatasaray'ın listesindeki diğer isim olan Gökdeniz Bayrakar için ise transfer şartı var.

Sarı kırmızılılar, potansiyeli olan Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etmek için Kerem Aktürkoğlu ya da Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması durumunda 22 yaşındaki oyuncu için harekete geçecek.