SPOR SERVİSİ
Galatasaray resmen açıkladı: Seçim tarihi belli oldu
Sarı-kırmızılı kulüp, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Mayıs Cumartesi günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını duyurdu. Mevcut başkan Dursun Özbek, seçim öncesi adaylığını açıklamıştı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray Kulübü, yönetim Kurulu kararı ile 16 Mayıs Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamazsa 23 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Olağan Seçim Toplantısı düzenleneceğini duyurdu.
- Olağan Seçim Toplantısı kararı, kulübün 14.04.2026 tarih ve 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alındı.
- Mevcut başkan Dursun Özbek, seçimde aday olacağını açıklamıştı.
Süper Lig’in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı Olağan Seçim Toplantısı'nın tarihi netleşti.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün 27. maddesi gereğince, kulübümüzün 'Olağan Seçim Toplantısı' 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR