Sarı-kırmızılı kulüp, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Mayıs Cumartesi günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını duyurdu. Mevcut başkan Dursun Özbek, seçim öncesi adaylığını açıklamıştı.

Süper Lig’in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı Olağan Seçim Toplantısı'nın tarihi netleşti.

Dursun Özbek, 14 Haziran 2022 tarihinden beri başkanlık koltuğunda oturuyor.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün 27. maddesi gereğince, kulübümüzün 'Olağan Seçim Toplantısı' 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası