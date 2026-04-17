İç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen'denSpor Kompleksi'nden geçen yıl 2,2 milyar TL kazanan Galatasaray, bu sezon rakamı 3,6 milyar TL'nin üzerine taşıdı. Yaklaşık 53 bin kapasiteli RAMS Park, sadece bir stat değil, kulübün finansal kalesi haline geldi.

9 AYDA 3 MİLYAR 627 MİLYON TL

HT Spor'da yer alan habere göre; Haziran 2025 ile Şubat 2026 arasındaki periyotta stat gelirleri, yüzde 60 oranında artarak 3 milyar 627 milyon TL'ye ulaştı.

KOMBİNELER VE VIP KOLTUKLARDA BOŞ YOK

Taraftarlar, yüzde 46’yı bulan zam oranlarına rağmen kombinelerini tereddüt etmeden yeniledi. 495 bin TL’lik dudak uçuklatan fiyatıyla en pahalı VIP koltuklar bile saniyeler içinde satıldı.

YENİ PROJE

Başkan Dursun Özbek, stadın çehresini değiştirecek dev proje için de düğmeye bastı. RAMS Park'ın yanına inşa edilecek basketbol ve voleybol salonlarının yanı sıra amatör branşlar için modern tesisler ve sosyal alanlar yapılacak.

LOCALARDA KOLTUK SAYISI ARTIYOR: HEDEF 5 MİLYON EURO

Yönetimin bir diğer gelir artırma planı localar. Localardaki koltuk sayıları 8-12-16 şeklinde optimize edilerek artırılacak. Bu hamleyle kulübün kasasına ekstra 5 milyon euro girmesi hedefleniyor.

