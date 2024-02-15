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    • Galatasaray, Sparta Prag'ı ağırlıyor! Okan Buruk'tan Çekya ekibine sürpriz kadro

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray, Sparta Prag&#039;ı ağırlıyor! Okan Buruk&#039;tan Çekya ekibine sürpriz kadro
    Galatasaray, Sparta Prag, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu üçüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne düşen Galatasaray, bu akşam Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşacak.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

    RAMS Park'ta oynanacak mücadele bu akşam saat 20.45'te EXXEN platformundan yayınlanacak.

    Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. "Kupa 2"de mücadele eden Sparta Prag ise grup ikincisi olarak play-off turuna geldi.

    Galatasaray 17. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında İhlas Haber Ajansı

    GALATASARAY VE SPARTA PRAG 5. DEFA KARŞILAŞACAK

    Galatasaray ile Çekya'nın Sparta Prag takımı, tarihlerindeki 5. randevuya çıkacak.

    İki takım, Avrupa kupalarında daha önce 2 eşleşmede 4 maç yaptı. İki ekip arasındaki ilk eşleşme, 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde yaşandı. Çekya'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

    Sarı-kırmızılılar, iki maç sonunda Avrupa'ya veda ederken Sparta Prag tur atlayan taraf oldu.

    İkinci eşleşme ise 1997-1998 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gerçekleşti.

    Çekya'da yapılan ilk maçı Sparta Prag 3-0, İstanbul'da oynanan ikinci müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

    Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma'nın bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elenirken, Sparta Prag üçüncü olarak yoluna UEFA Kupası'nda devam ettİ.

    Galatasaray, Sparta Prag'ı ağırlıyor! Okan Buruk'tan Çekya ekibine sürpriz kadro

    OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu akşam sol bek pozisyonunda Berkan Kutlu'yu oynatacağı belirtildi.

    Ara transfer döneminde takıma katılan Derrick Köhn'ı adı UEFA listesine yetişmemişti.

    GALATASARAY - SPARTA PRAG MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

    Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Zeleny, Birmancevic, Karabec, Kuchta

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Galatasaray, Sparta Prag'ı ağırlıyor! Okan Buruk'tan Çekya ekibine sürpriz kadro
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