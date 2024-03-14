Galatasaray'da Davinson Sanchez, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Sanchez'in sakatlığı Kolombiya Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor. Galatasaray'da Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçını kaçırmıştı.

Tedavisi süren Davinson Sanchez'in bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında da forma giymesi beklenmiyor.

KOLOMBİYA'YA BİLDİRİLDİ

Öte yandan Galatasaray, deneyimli stoperin sakatlığındaki son durumu Kolombiya Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı bir sakatlık yaşadığını Kolombiya Futbol Federasyonu'na iletti.