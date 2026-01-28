Girona'dan Yaser Asprilla ve Napoli'den Noa Lang'ı sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Portekiz basını, sarı-kırmızılı kulübün, Trabzonspor'un eski yıldızıyla ilgilendiğini yazdı.

Devre arasında Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığı sebebiyle iki ayı aşkın süre forma giyemeyen Wilfried Singo'yu kalıcı olarak stoper pozisyonuna kaydırma kararı aldığı ve sağ bek takviyesi için sürpriz bir ismin gündeme geldiği iddia edildi.

MALHEIRO HAMLESİ

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro ile ilgileniyor. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Wasl FC takımında mücadele eden Portekizli sağ bekin, Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.

Pedro Malheiro

20 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Haziran 2025'te Trabzonspor'a 7 milyon dolar bonservis kazandıran ve kontratında şarta bağlı 1 milyon dolarlık bonus bulunan Pedro Malheiro, bu sezon 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcunun, Al-Wasl ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Pedro Malheiro'nun güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro

TRABZONSPOR İÇİN 'YÜZDE 15' DETAYI

Birleşik Arap Emirlikleri kulübü ile bordo-mavililer arasında imzalanan sözleşmede, "Futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'i Trabzonspor'a ödenecektir" maddesi bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası