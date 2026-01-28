Kanat transferleri sonrası orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Pape Gueye'i kadrosuna katabilmek için şartları zorluyor. İspanyol kulübü Villarreal ile görüşmelerde büyük aşama kaydeden sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki Senegalli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı konuşuluyor.

Ara transfer döneminde 26 yaşındaki Hollandalı Noa Lang ve 22 yaşındaki Kolombiyalı Yaser Asprilla'yı kiralık olarak renklerine bağlayan Galatasaray, yeni takviye için gün sayıyor. Orta saha transferinde en büyük adaylardan olan Pape Gueye'de yeni bir gelişme yaşandı.

4 YILLIK ANLAŞMA

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre; Pape Gueye için bir süredir Villarreal ile temas halinde olan Galatasaray, transferde büyük aşama kaydetti. Schira, yıldız oyuncuyla ise 4 yıllık sözleşme konsusunda prensip anlaşması sağlandığını aktardı.

Pape Gueye

22 MAÇTA 2 GOL

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Senegalli ön libero, bu sezon 22 maçta görev yaptı. Gueye, 1552 dakikada 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

