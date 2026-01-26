G.Saray, Napoli ile Hollandalı için çok farklı bir anlaşma yaptı. Sarı kırmızılılar kiralama bedeli olarak 2 milyon avro ödeyeceği Noa Lang’ın satın alma opsiyonunu sezon sonu kullanmazsa 2 milyon avro da tazminat verecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da transferi heyecan oluşturan isim Noa Lang’tı. Napoli’den yarı sezonluğuna kiralanan Hollandalı kanat oyuncusunun transferi ise yönetim adına çok kolay olmadı. Ki zaten anlaşmanın detaylarına bakıldığında bu çok net anlaşılıyor. İşte ayrıntılar. Lang’ı sadece G.Saray istemiyordu. PSV ve Roma da oyuncuya talip oldu. Ve bu kulüpler Napoli’nin istediği sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonunu da kabul ediyorlardı. Sarı kırmızılılar ise zorunlu satın alma inadını kırmak için farklı bir öneri sundu.

28 MİLYON AVRO

G.Saray yönetimi, Napoli’ye sezon sonu satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda 2 milyon avroluk tazminat ödeme şartı getirdi. Oyuncunun da tercihini Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Aslan’dan yana kullanmasıyla Napoli’nin direnci kırıldı. Dört gün süren pazarlıklar sonrasında menajer Ali Dursun’un yürüttüğü görüşmeler sonrası iş bitti. Oyuncunun satın alma opsiyonu 28 milyon avro. Eğer G.Saray bunu kullanmazsa oyuncuyu yarım sezonluğuna 2 milyona değil de 4 milyon avroya kiralamış olacak.

Noa Lang

"BURADA ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

Galatasaray’ın yeni transferi Yaser Asprilla imzayı attı ve parçalıyı giydi. Kiralık alınan Kolombiyalı futbolcuya sezon sonuna kadar 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecek. Asprilla, “Çok mutluyum. Taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Burada çok şey öğreneceğim” derken başkan Dursun Özbek, “Önemli bir transfer yaptık. G.Saray’da başarılı olacağına inanıyorum” sözlerini kullandı.

