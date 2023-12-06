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Galatasaray’da deprem üstüne deprem! Yıldız futbolcu sözleşme uzatmazsa satılacak

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Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Sabah Gazetesi
Galatasaray’da deprem üstüne deprem! Yıldız futbolcu sözleşme uzatmazsa satılacak
Galatasaray, Galatasaray Transfer, Boey, Spor Haberleri

Hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, kadroda yapılandırma sürecini başladı. Gelen haber ise taraftarı derinden sarsacak. Sarı-kırmızılı takım sözleşmesini uzatmak istediği futbolcuyla bu konuda anlaşma sağlayamazsa yıldız isim resmen satılacak.

Trendyol Süper Lig’de üst üste galibiyetler alan Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor. Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele gösteren sarı-kırmızılı ekip kadro yapılandırılmasına başladı. Gelen haber ise taraftarın uykularını kaçıracak. Galatasaray’da deprem üstüne deprem! Yıldız futbolcu sözleşme uzatmazsa satılacak.

YILDIZ OYUNCUNUN DURUMU KRİTİK 

Galatasaray ligin 15. Haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik deplasmanda 3 puan almak isteyen sarı-kırmızılı ekip çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda durumu en çok merak edilen futbolcuların başında Sacha Boey yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen Galatasaray bu konuda bir ilerleme kaydedemedi.

GALATASARAY’IN PLANI BELLİ OLDU 

Sabah’ta yer alan habere göre, Galatasaray’ın Boey ile ilgili planı belli oldu. Yönetim 480 bin Euro garanti ücretle en az kazanan yabancı olan futbolcunun kendisine sunulan 2 milyon euro ücreti kabul etmemesi durumunda satılabileceği belirtildi.

Galatasaray’da deprem üstüne deprem! Yıldız futbolcu sözleşme uzatmazsa satılacak

20 MİLYON EURO İSTENİYOR 

Galatasaray Boey ile sözleşme uzatamazsa İtalyan, İngiliz ve Fransız kulüplerinin radarında olan futbolcuyu satmayı planlıyor. Galatasaray’ın bonservis beklentisinin en az 20 milyon euro olduğu belirtildi.

Galatasaray’da deprem üstüne deprem! Yıldız futbolcu sözleşme uzatmazsa satılacak

Eğer bu rakam ile transferi gerçekleşirse Boey, Galatasaray’da rekor kırabilir. 

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