Galatasaray'da Icardi alarmı! Devler peşinde, formsuzluğu da korkutuyor

22 Aralık 2023 06:56 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 06:57

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro İcardi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basını Real Madrid ile Manchester United’ın Arjantinli golcü için kıyasıya yarıştığını yazdı. FootballTransfers’ın haberine göre Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmayı garantilemek amacıyla önümüzdeki ocak transfer döneminde Mauro İcardi teklif yapmayı değerlendiriyor. Diğer yandan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag’ın da devre arasında forvet takviyesi istediği ve ilk sıraya İcardi’yi yazdığı ifade edildi.

SON ÜÇ MAÇTA BİR GOL

Manchester United’ın satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunacağı belirtildi. Diğer taraftan, Arjantinli yıldızın son haftalardaki formsuzluğu kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik direktör Okan Buruk’u endişelendiriyor. Arjantinli oyuncu ile bire bir görüşmelerde bulunacak olan Buruk, hem fiziksel hem de mental olarak İcardi’yi derbiye hazırlamak istiyor. Ağrıları sebebiyle iğneyle maçlara çıkan İcardi, Devler Ligi’ndeki son üç maçta suskun kalırken ligdeki son üç maçta ise sadece bir defa o da penaltıdan ağları havalandırdı.

DERBİLERİN GOLCÜSÜ

Bu sezon Galatasaray’da 25 maça çıkan İcardi 17 gol atarken, 6 defa da asist yaptı. Arjantinli golcü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlarda rakip fileleri 10 defa havalandırdı.