Berkay Yılmaz Galatasaray'a doğru! Okan Buruk'la telefonda görüştüler

21 Aralık 2023 19:44 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 20:06

Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcu Berkay Yılmaz, Galatasaray forması giymek istediğini söyledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'la telefonda görüştü. Genç oyuncu Galatasaray'ın ilgilisinden doalyı çok mutlu olduğunu ve şartların oluşması halinde Galatasaray forması giymek istediğini söyledi.

Freiburg altyapısından yetişen 18 yaşındaki sol bek "geleceğe yatırım" olarak düşünülüyor.

ANGELİNO DEVRE ARASINDA YOLCU

Okan Buruk, dün akşam Karagümrük maçının ardından transferle ilgili soruları cevaplamıştı.

İspanyol sol bek Angelino’nun kariyerli ve çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Onu buraya getirdiğimizde çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Oynadığı zaman da etkili oldu. Bu bir adaptasyon süreci. Bazen zaman alıyor. Yeni bir ülkeye, yeni bir takıma gelmenin zorlukları da var. Galatasaray baskısı da çok farklı bir şey. Buna adapte olmaları da bazen zorlanıyor. Angelino çok iyi bir karakter, çok iyi bir profesyonel. Son Şampiyonlar Ligi maçında da ondan faydalandık. Bugün de Barış’ı tercih ettik. Abdülkerim’i de bir maç orada kullandık. Orada 4 tane oyuncu kullandık" demişti.

"KARARI İKİ MAÇ SONRA VERECEĞİZ"

Buruk, şöyle devam etmişti:

"Transfer ilgili bu iki derbiyi oynayıp ondan sonra karar vermek istiyoruz, hangi mevkiiye transfer yapacağız diye. Kadromuzdan memnunuz. Az süre verdiğimiz oyuncular da var, Bakambu, Halil gibi. Ndombale fiziksel olarak da, antrenman temposu olarak çok yukarı çıktı. Bugün de onu sahada gördük. Amacımız çok az bir şekilde ihtiyacımız olursa transfer yapmak. Hazırlığımızı yapıyoruz. Asıl kararı iki maçtan sonra vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.