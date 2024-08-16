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Galatasaray'da Köhn gelişmesi! Maça 1 saat kala kadrodan çıkarıldı

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Galatasaray&#039;da Köhn gelişmesi! Maça 1 saat kala kadrodan çıkarıldı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn, Konyaspor maçında dakikalar kala kadrodan çıkarıldı. Yıldız oyuncu ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.

Sarı-kırmızılılarda sol bek Derrick Köhn, üst solunum yolunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadroya alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır.

OKAN BURUK'TAN KÖHN AÇIKLAMASI

Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi konuşan Okan Buruk, "Derrick Köhn maç toplantısına girmeden kendisini daha kötü hissedince bizimle başlamadı. Bizim için de ani ve beklenmedik değişiklik oldu." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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