Galatasaray'da Köhn gelişmesi! Maça 1 saat kala kadrodan çıkarıldı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn, Konyaspor maçında dakikalar kala kadrodan çıkarıldı. Yıldız oyuncu ile ilgili resmi açıklama yapıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.
Sarı-kırmızılılarda sol bek Derrick Köhn, üst solunum yolunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadroya alınmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır.
OKAN BURUK'TAN KÖHN AÇIKLAMASI
Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi konuşan Okan Buruk, "Derrick Köhn maç toplantısına girmeden kendisini daha kötü hissedince bizimle başlamadı. Bizim için de ani ve beklenmedik değişiklik oldu." ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor