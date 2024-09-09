Galatasaray'da pahalı ayrılıklar! Kerem Aktürkoğlu’ndan gelen 12 milyon avroyu gidenlere verdi

Benfica’ya satılan millî yıldızdan elde edilen para, Dubois (1,3 milyon), Oliveira (5.5 milyon) ve Zaha’ya (4 milyon) dağıtıldı. Sarı kırmızılı yönetim üç isim konusunda bir hayli terledi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray Kulübü bu sezon imza attığı transferler ve vedalarla oldukça dikkati çeken bir görüntü çizdi. Victor Osimhen gibi bir yıldızı Türkiye’ye getiren yönetim ilginç ve maliyetli ayrılıklara da imzasını attı.

Gelenler ve gidenler...

Kerem Aktürkoğlu, 3 senedir başarıyla formasını giydiği kulübü Galatasaray’a hedeflediği gibi önemli bir bonservis geliri kazandırarak Benfica’ya transfer oldu. Yıldız isimden 12 milyon avroluk bonservis geliri elde edildi. Kadroda düşünülmeyen oyunculara ise harcanan toplam para 11,3 milyon avroyu buldu.

Zaha geri dönecek

Sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Leo Dubois için kasadan 1,5 milyon avro çıktı. Geçen sezon şubat ayında köprülerin atıldığı ve Okan Buruk’un aylardır devam etmeyeceğini belirttiği Sergio Oliveira, tüm hazırlık dönemi boyunca takımla çalıştı. Ancak transferin son günlerinde tüm hakları karşılanarak (iki sezon için 5,5 milyon avro) gönderildi. Lyon’a kiralanan Zaha’nın da yıllık maliyetinin yarısını (4 milyon avro) Aslan karşılayacak. 2 yıl daha kontratı olan Zaha, sezon sonu yeniden Galatasaray’a dönecek.

GELİR ÖĞRENCİLERE

Sultani Balosu’na Özbek de katıldı

∂ Galatasaray Kulübü’nde, Geleneksel Sultani Balosu, Binbirdirek Sarnıcı’nda yapıldı. Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek de katıldı. Sultani Balosu’nun geliri her yıl olduğu gibi yatılı olarak Galatasaray Lisesi’nde okuyan öğrencilere bağışlandı.