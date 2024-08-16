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Galatasaray'dan Icardi'nin iptal edilen golüne ilginç tepki!

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Galatasaray&#039;dan Icardi&#039;nin iptal edilen golüne ilginç tepki!

Spor Haberleri

Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, Icardi'nin sayılmayan golü sonrası sosyal medyadan paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

S.arı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı bir gol de VAR uyarısıyla iptal edildi.

Pozisyon öncesi Lucas Torreira'nın rakibine faul yaptığını belirten VAR heyeti, golü geçersiz kıldı.

GALATASARAY'DAN ICARDI TEPKİSİ

Resmi X hesabından paylaşım yapan Galatasaray, "Icardi’nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Icardi'nin iptal edilen golüne ilginç tepki! - 1. Resim

İBRAHİM HATİPOĞLU'NDAN VAR AÇIKLAMASI

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, karşılaşma sonrası VAR heyetini eleştirerek şöyle konuştu:

VAR'daki hakem kardeşimiz (Volkan Bayarslan), bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR'a atanmış. Sadece atletik performans testlerini değil VAR ile ilgili teste tabi tutulsa onu da geçemez. 

Düzenleyen:  - Spor
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