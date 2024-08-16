Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Okan Buruk'tan 4 yıldıza kesik

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'unda oynayacağı Young Boys maçı öncesinde kadrosunu bildirdi. Süper Lig'de oynanan son 2 maçın kadrosuna yazılmayan Wilfried Zaha, UEFA kadrosuna alındı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'unda oynayacağı Young Boys maçı öncesinde kadrosunu bildirdi.

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan isimler:

Muslera, Günay, Batuhan Ahmet Şen, Davinson, Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sara, Ziyech, Torrenra, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Zaha, Batshuayi, Barış Alper Yılmaz

Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almadı.

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a konuk olacak. Galatasaray‘ın ilk maçı 21 Ağustos Çarşamba günü oynayacak. Mücadele saat 22.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü kendi sahasında Young Boys'u konuk edecek.